Somali () - Somali'nin başkenti Mogadişu'da patlama meydana geldi. Patlamanın bakanlıkların olduğu bölgede olduğu belirtiliyor. Patlamanın ardındın silah seslerinin geldiği belirtiliyor. Bölgeden dumanlar yükseliyor.
(Görüntülü) Mogadişu'da patlama
Somali () - Somali'nin başkenti Mogadişu'da patlama meydana geldi. Patlamanın bakanlıkların olduğu bölgede olduğu belirtiliyor. Patlamanın ardındın silah seslerinin geldiği belirtiliyor. Bölgeden dumanlar yükseliyor.
23 Mart 2019 Cumartesi 11:54
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