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(Görüntülü) Milletvekili, canlı yayında tartıştığı siyasetçiye su fırlattı

UKRAYNA () ? Ukrayna?da bir televizyon kanalının canlı yayına katılan milletvekili, sözlü tartışma yaşadığı Ukrayna başkan adayı ve aynı zamanda eski Devlet Mali Hizmeti Başkanı Roman Nasirov?un yüzüne bir bardak su fırlattı. Ukrayna?da...

UKRAYNA () ? Ukrayna?da bir televizyon kanalının canlı yayına katılan milletvekili, sözlü tartışma yaşadığı Ukrayna başkan adayı ve aynı zamanda eski Devlet Mali Hizmeti Başkanı Roman Nasirov?un yüzüne bir bardak su fırlattı.
Ukrayna?da yayın yapan ZİK kanalındaki canlı yayında ?Halkın İrade Grubu? milletvekili Sergey Shakhov, Ukrayna?da başkan adayı olan,  Devlet Mali Servisi eski başkanı Roman Nasirov ile yaşadığı sözlü tartışmada öfkesine hâkim olamayarak önündeki bir bardak suyu Nasirov?a fırlattı. 
Sergey Shakhov?un hareketi karşısında Nasirov, suyun kendisine gelmemesi için yana doğru hareket etti.

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