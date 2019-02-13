Brüksel () - NATO Savunma Bakanları Toplantısı için Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan Millî Savunma Bakanı Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Apostolakis ile görüştü. Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Yunanistan Millî Savunma Bakanı Evangelos Apostolakis yaptıkları görüşmede iki ülke arasındaki mevcut meseleleri ele aldılar. Komşu ve müttefik iki ülke olarak teknik çalışma grupları kurulması ve bu grupların güven artırıcı önlemler de dahil olmak üzere, bu meseleler üzerinde çalışması konusunda mutabık kaldılar.
(Görüntülü) Millî Savunma Bakanı Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Apostolakis ile görüştü
Brüksel () - NATO Savunma Bakanları Toplantısı için Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan Millî Savunma Bakanı Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Apostolakis ile görüştü. Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Yunanistan Millî...
13 Şubat 2019 Çarşamba 15:46
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