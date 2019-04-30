(Görüntülü) Maduro: Ordu bağlılıklarını bildirdi -2

Venezuela () –Venezuela’da muhalif askerlerin başlattığı darbe girişimine karşı Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, orduda görevli komutanlar ile görüştüğünü ve kendisine bağlılıklarını yinelediklerini belirtti.



DARBECİLER MAVİ BANT KULLANIYOR

Kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido ve darbecilerin işaret olarak ‘mavi bant’ kullanmakta oldukları dikkat çekti. Guaido mavi bandı sağ koluna takarken, bazı darbeci askerlerin bant ile yüzlerini kapatmaya çalıştıkları görüldü.



GUAİDO SOKAĞA ÇAĞIRDI

Twitter üzerinde yayınladığı 3 dakikalık bir videoyla halka ve askerlere sokağa çıkma çağrısı yapan Guaido, Caracas'taki La Carlota Hava Üssü yakınında etrafında bir grup askerle çektiği videoyu Twitter hesabından yayınladı. Guaido, "Ülkeyi demokratik olarak yeniden ayağa kaldırmak için sizleri harekete geçmeye çağırıyorum. Artık zamanı geldi" dedi.



DARBECİLER İLE MADURA DESTEKÇİLERİ ARASINDA ÇATIŞMALAR



NTN24 televizyon kanalı muhabiri Luis Gonzalo Perez’in kamerasına yansıyan görüntülerde, Maduro destekçileri ile darbeciler arasında çatışmaların olduğu görüldü. Görüntülerde, darbeci askerlerin ve darbe yanlısı sivillerin açılan ateş sırasında kaçmaya çalıştıkları görüldü.



BEYAZ SARAY: TRUMP BİLGİLENDİRİLDİ



Beyaz Saray’ın yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın Venezuela’daki durumu yakından takip ettiği ve konu hakkında bilgilendirildiği belirtildi.

BOLİVYA VE KÜBA DEVLET BAŞKANLARI MADURO’YU DESTEKLEDİ



Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales ve Küba Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel, Twitter üzerinden yaptıkları açıklamalarda, darbeyi kınadıklarını ve reddettiklerini duyurdu. İki başkan da Venezuela’daki masum insanların can güvenliklerinden endişe duyduklarını belirtti. Diaz-Canel, "Ülkeyi şiddet sarmalına sokmayı amaçlayan bu darbe hareketini şiddetle reddediyoruz. Venezuela'nın cadde ve sokaklarında terör yaratmayı amaçlayan silahlı grupların girişimini kınıyoruz. Venezuela halkının yanındayız." ifadelerini kullanırken; Morales ise "Venezuela'daki yabancı çıkarlara hizmet eden darbe girişimini kınıyoruz. Kardeş Maduro ve Venezuela halkının yanındayız” dedi.