Londra’da AVM’de yangın çıktı. İtfaiye ekipleri olay yerine sevk edilirken; yangının hızla yayıldığı belirtildi. Yangın, Lonrda’nın kuzeydoğusundaki Walthamstow bölgesindeki AVM’de, yerel saatle 8.00 sıralarında çıktı. İtfaiye ekipleri yangının çıktığı bölgeye sevk edilirken; alevlerin hızla yayıldığı duyuruldu.
(Görüntülü) Londra’da AVM’de yangın
Londra’da AVM’de yangın çıktı. İtfaiye ekipleri olay yerine sevk edilirken; yangının hızla yayıldığı belirtildi. Yangın, Lonrda’nın kuzeydoğusundaki Walthamstow bölgesindeki AVM’de, yerel saatle 8.00 sıralarında çıktı....
22 Temmuz 2019 Pazartesi 10:43
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