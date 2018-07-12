(Görüntülü) Londra Trump'ı dev bir 'Trump bebeği' uçan balonuyla protesto edecek

Faruk Zabcı / İstanbul, 12 Temmuz () Brüksel'de gerçekleşen NATO zirvesinin ardından Birleşik Krallık'ı ziyaret edecek Trump'ı Londra sokaklarında protestocular karşılayacak. Şehirde büyük bir kalabalık ABD Başkanı'nı protesto etmeye hazırlanırken, 6 metre boyunda bir 'Trump bebeği' görünümlü uçan balon Londra semalarında uçacak. Bugün İngiltere Başbakanı Theresa May'in Oxford'da vereceği yemeğe katılacak olan Trump, Birleşik Krallık'a ulaştı. Güvenlik görevlileri gösterilerin 2011 yılındaki ayaklanmalardan sonraki en büyük gösteri olacağına dikkat çekerken, Trump bugun Theresa May'in Oxford'daki yemeğine katılacak. Regents Park'taki ABD Büyükelçiliği etrafında toplaşan protestoculara karşı çok yoğun önlemler alındı. Protestocuların Blenheim Sarayı ana girişinde tplanması, sonrasında ABD Büyükelçilik binası dışında bir 'ses duvarı' oluşturması bekleniyor. Bristol, Newcastle, Leeds, Cambridge ve Cardiff'te de Trump karşıtı gösteriler olması bekleniyor. NATO Zirvesi'nde Trump Birleşik Krallık'ta kendisini bekleyen göstericilere ilişkin bir soru geldiğinde şunları söylemişti: Birleşik Krallık göçmenlik konusunda benimle aynı fikirde Bence beni Birleşik Krallık'ta seviyorlar. Göçmenlik konusunda benimle aynı fikirdeler. Guiseppe de İtalya'da güçlü göçmenlik politikaları sayesinde kazandı. AB'ye çok dikkatli olmaları gerektiğini söyledim göçmenlik konusunda. Brexit hakkında çok okuyorum ve gelinen nokta biraz farklı gibi. Bu konuda bir mesajım yok, İskoçya'da birsürü yerim var, Pazartesi toplantısına kadar orada olacağım. 'Annem İskoçya'da doğmuş; harika bir çevrem var. Brexit konusunda yorum yapmak bana düşmez. Brexit Brexit'tir. İnsanlar oy verdi ayrılmak için o yüzden de bu olacak. Belki biraz farklı bir yol izleniyor. Evet gösteriler olacak. Her zaman olur. Ama bence Birleşik Krallık'ta insanlar göçmen konusunda endişeli. Bu arada İrlanda'da ve İskoçya'da arazilerim var, Krallığın her yerinde arazim var. Pazartesi günü gerçekleşecek toplantıyı Krallık'taki çok güzel dostlarımla bekleyeceğim. Çok güzel yerler var.