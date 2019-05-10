Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
LGS'DE SORULARI DIŞARIYA SIZDIRAN 2 ÖĞRETMENE 1 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ
LGS sorularını sızdıran 2 öğretmene...
İzmir'de toplu taşıma dini bayramlarda ücretsiz, milli bayramlarda 1 kuruş
Eski İZFAŞ binasının tahsisi iptal...
EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları ABD’nin gümrük vergisi hamlesiyle yükseldi
Petrol fiyatları yükseldi
TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya: Vatandaşların yüzde 90'ı rezervasyon tarihilerini değiştirdi
Tatil rezervasyonları yenilendi

(Görüntülü) Londra'da silahlı saldırgan camiye girmeye çalıştı

İngiltere () – Londra'da silahlı bir saldırgan camiye girmeye çalışırken, cemaat tarafından engellendi. Saldırgan olay yerinden kaçtığı sırada bir el silah sesi duyuldu. Olayın ihbar edilmesi üzerine cami, polis tarafından koruma altına...

İngiltere () – Londra'da silahlı bir saldırgan camiye girmeye çalışırken, cemaat tarafından engellendi. Saldırgan olay yerinden kaçtığı sırada bir el silah sesi duyuldu. Olayın ihbar edilmesi üzerine cami, polis tarafından koruma altına alındı. Olay, İngiltere’de başkent Londra’nın Ilford bölgesinde yer alan Seven Kings Camisi’nde meydana geldi. Camiden olayla ilgili yapılan açıklamada, teravih namazı sırasında silahlı bir saldırganın camiye girmeye çalıştığı ve bu sırada cemaat tarafından durdurulduğu belirtildi. Bunun üzerine saldırganın olay yerinden kaçtığı ve bu sırada bir el silah sesi duyulduğu bilgisi de açıklamada yer aldı. Yerel saat ile 22:45’te olayın polise ihbar edilmesi üzerine çok sayıda polis ekibi bölgeye sevk edildi. Polis ekipleri camiyi gece boyu koruma altına alırken, Londra polisinin Twitter üzerinden yaptığı açıklamada; yaşanan olayda kimsenin yaralanmadığı, saldırganın taşıdığı silahın kurusıkı olduğu ve olayın terör kapsamında ele alınmadığı belirtildi. Ayrıca polis, bölgede kalmayı sürdüreceğini belirtirken; olayın incelendiğini, inceleme sırasında camii görevlileriyle birlikte çalıştıklarını ve saldırganın hala arandığını bildirdi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328