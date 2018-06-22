(Görüntülü) Londra Charing Cross istasyonunda bir kişi gözaltına alındı

Celal Sönmez Londra, 22 Haziran () ? Londra'da, raylarda yürüyen bir adamın üzerinde bir bomba olduğu iddiası üzerine boşaltılan Charing Cross istasyonunda bir kişi gözaltına alındı. İstasyonun önlem olarak boşaltıldığını ve verilen tüm hizmetler durdurulduğu belirtilen polis açıklamasında, söz konusu şüphelinin de gözaltına alındığı belirtildi. (Fotoğraflı)