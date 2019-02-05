Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Ünlü siyasetçi Yaşar Okuyan CHP'ye katıldı
Ünlü siyasetçi Yaşar Okuyan CHP'ye...
Erdoğan_Bahçeli görüşmesi ne zaman?
Erdoğan_Bahçeli görüşmesi ne zaman?
İYİ Parti’den istifa eden vekil AKP’ye geçti
İYİ Parti’den istifa eden vekil...
RG - Yıllık NBŞ kotası 67 bin 500 ton olarak belirlendi
Resmi gazetede yayınlandı, NBŞ kotası...

(Görüntülü) Kuyumcuyu soydular, kaçarken kaza yapıp yakalandılar

Rusya () ? Rusya?da 3 silahlı soyguncu, bir kuyumcuyu soyduktan sonra kaçarken kaza yaptı. Polisle çatışmaya giren soygunculardan ikisi yakalandı, biri kaçtı. Olay St. Petersburg şehrinde bulunan Bolşevik Meydanı?nda bir kuyumcuda meydana geldi.  Akşam...

Rusya () ? Rusya?da 3 silahlı soyguncu, bir kuyumcuyu soyduktan sonra kaçarken kaza yaptı. Polisle çatışmaya giren soygunculardan ikisi yakalandı, biri kaçtı.
Olay St. Petersburg şehrinde bulunan Bolşevik Meydanı?nda bir kuyumcuda meydana geldi. 
Akşam saatlerinde yaşanan olay kuyumcu ve sokaktaki güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde, silahlı 3 kişinin kuyumcuya girdiği ve kuyumcuda bulunan çalışanı, silahla tehdit ederek yere yatırdıkları görülüyor. Ardından soyguncular, mücevherleri yanlarında getirdikleri iki büyük çantaya koyuyorlar. 
Kuyumcuyu soyduktan sonra olay yerini araçla terk etmeye çalışan soyguncuları, hemen olay yerine gelen polis kovalamaya başlıyor. İki yaya polis ve bir ekip aracı ile kovalanan soyguncular, kavşağa girdikleri sırada başka bir araca çarparak kaza yapıyorlar. 
Bu sırada soygunculara yetişen yaya polisler ile soyguncular arasında çatışma yaşanıyor. 
Çatışmada bir polis ile bir soyguncu vuruluyor. Daha sonra ise yaralı soyguncu ve yaralı polis, kazaya karışan araçların yanında beklerken, diğer iki soyguncu da araçtan inip farklı yönlere doğru kaçıyor. Soyguncuların peşinden giden ekip aracı da soygunculardan birini yakalamayı başarıyor, diğer soyguncu ise kaçıyor.
Yetkililer, kaçan soyguncuyu arama çalışmalarının sürdüğünü; çalınan mücevherlerin ise kuyumcuya iade edildiğini duyurdu. 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328