(Görüntülü) Kuyumcuyu soydular, kaçarken kaza yapıp yakalandılar

Rusya () ? Rusya?da 3 silahlı soyguncu, bir kuyumcuyu soyduktan sonra kaçarken kaza yaptı. Polisle çatışmaya giren soygunculardan ikisi yakalandı, biri kaçtı.

Olay St. Petersburg şehrinde bulunan Bolşevik Meydanı?nda bir kuyumcuda meydana geldi.

Akşam saatlerinde yaşanan olay kuyumcu ve sokaktaki güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde, silahlı 3 kişinin kuyumcuya girdiği ve kuyumcuda bulunan çalışanı, silahla tehdit ederek yere yatırdıkları görülüyor. Ardından soyguncular, mücevherleri yanlarında getirdikleri iki büyük çantaya koyuyorlar.

Kuyumcuyu soyduktan sonra olay yerini araçla terk etmeye çalışan soyguncuları, hemen olay yerine gelen polis kovalamaya başlıyor. İki yaya polis ve bir ekip aracı ile kovalanan soyguncular, kavşağa girdikleri sırada başka bir araca çarparak kaza yapıyorlar.

Bu sırada soygunculara yetişen yaya polisler ile soyguncular arasında çatışma yaşanıyor.

Çatışmada bir polis ile bir soyguncu vuruluyor. Daha sonra ise yaralı soyguncu ve yaralı polis, kazaya karışan araçların yanında beklerken, diğer iki soyguncu da araçtan inip farklı yönlere doğru kaçıyor. Soyguncuların peşinden giden ekip aracı da soygunculardan birini yakalamayı başarıyor, diğer soyguncu ise kaçıyor.

Yetkililer, kaçan soyguncuyu arama çalışmalarının sürdüğünü; çalınan mücevherlerin ise kuyumcuya iade edildiğini duyurdu.