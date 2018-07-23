(Görüntülü) Kosovalı kadınlar cinsel tacizi protesto ettiler

Enis Tabak / Prizren, 23 Temmuz () - Kosovalı kadınlar kamu alanlarında kadınların yüzde 70'inin cinsel tacize maruz kalmasını protesto etti. Prizren'deki Maraş semtinde yürüyüşe çıkan kadınların son günlerde cinsel tacize uğraması protesto edilirken, Femaktiv Derneği’nin düzenlediği protestoya katılan kadınlar, Maraş semtinde yıllarca yürüyüş yapıldığını ve kimsenin cinsel taciz gibi saldırılara uğramadığını hatırlattılar. Ellerinde “Kamusal alanda kadınların yüzde 70'i cinsel tacize maruz kalıyor” pankartları açan kadınlar, önlemlerin alınmasını istedi. 'ya açıklamalarda bulunan Prizren Belediyesi Meclis Üyesi Dafina Alişani, Prizren'in misafirperverliğiyle bilindiğini hatırlattı ve son günlerde özellikle turistler olmak üzere kadınların cinsel tacize uğradığını belirtirken, derhal önlemlerin alınmasını istedi. Türkiye'de eğitimini tamamlayan Feray Derviş de, kadınların cinsel saldırıya uğramasına tahammmül edemediklerini söyledi. Polis kayıtlarına göre bu yıl içinde Prizren’de çok sayıda vakanın yaşandığı açıklanırken, kadınlara cinsel tacizde bulunan kişilerin yakalanması için çalışmaların başlatıldığı belirtildi. Protestoya çok sayıda erkek DE destek verdi. (Fotoğraflı)