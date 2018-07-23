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(Görüntülü) Kosovalı kadınlar ağaçları giydirdiler

Enis Tabak / Prizren, 23 Temmuz () - Kosova'nın Prizren kentinde faaliyet gösteren Orkide Kadınlar Derneği ile Ec Ma Ndryshe girişimi, ağaçların afiş, çivi ve raptiye gibi nesnelerden zarar görmemeleri için ağaçları kadınların işledikleri...

Enis Tabak / Prizren, 23 Temmuz () - Kosova'nın Prizren kentinde faaliyet gösteren Orkide Kadınlar Derneği ile Ec Ma Ndryshe girişimi, ağaçların afiş, çivi ve raptiye gibi nesnelerden zarar görmemeleri için ağaçları kadınların işledikleri örgülerle donattılar. "Ağaç Giydirme Sanatı Projesi" kapsamında, Prizren'nin Şadırvan merkezinde bir araya gelen dernek üyeleri, ağaçlardan çiviler ve raptiyeleri sökerek kendi elleriyle işledikleri örgüleri ağaçlara giydirirken, amaçlarının el işi örgülere dikkat çekerek hem görsel zenginliği artırmak hem de ağaçları korumak olduğunu söylediler. Orkide Kadınlar Derneği üyelerinin katıldığı ağaç giydirme faaliyetine kadınlar yoğun ilgi gösterdi. 'ya konuşan Orkide Kadınlar Derneği Başkan Sevgi Kervan, "Ağaç Giydirme Sanatı Projesi" kapsamında benzer çalışmaların devam edeceğini ve kentin değişik yerlerinde ağaçlara değişik renk ve tarzda hazırlanan örgülerin giydirileceğini söyledi. Ec Ma Ndryshe girişimiyle ortaklaşa bu faaliyeti gerçekleştirdiklerini söyleyen Kervan, ağaçları zararlı nesnelerden korumak istediklerini söyledi. Ec Ma Ndryshe girişimi yöneticisi Valon Cabali de, ağaçların asılan afişler ve çakılan çivi ile raptiyelerden büyük zarar gördüklerini hatırlatarak, amaçlarının doğayı ve yeşilliği korumak olduğunu söyledi. Ağaçların rengarenk giydirildiğini gören vatandaşlar, yapılan uygulamanın çok güzel olduğunu ve yaygınlaştırılması gerektiğini belirterek emeği geçenlere teşekkür ettiler ve ağaçların yanında bol bol fotoğraf çekindiler.

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