(Görüntülü) Kosova polisinden Mitroviça'nın kuzeyine operasyon

Enis TABAK, Prizren () - Kosova polisi, Sırpların yoğun olarak yaşadığı Mitroviça'nın kuzey kısmına operasyon düzenledi. Sabah erken saatlerde 200 Özel Polis Gücü (ROSU) tarafından 4 farklı belediyede düzenlenen operasyonda aralarında polis memurlarının da yer aldığı çok sayıda kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Operasyonun ağırlıklı olarak organize suçlara karışan birey ve gruplara yönelik düzenlendiği belirtildi. Baskın düzenlenen bazı noktalarda yaşanan çatışmada 4 Kosova polisinin yaralandığı belirtildi. SIRBİSTAN CUMHURBAŞKANI: OLASI ÇATIŞMADA SIRP POLİS VE ASKERİ MÜDAHALE EDEBİLİR Polis operasyonun ardından Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç, olası bir çatışma karşısında Sırp polis ve askerinin müdahale edebileceğini söyledi. Sırbistan Cumhurbaşkanı Vuçiç ayrıca, AB temsilcilerine seslenerek Kosova Özel Polis Gücü'nün mümkün olan en kısa sürede kuzey bölümünden çekilmeleri çağrısında bulundu. KOSOVA BAŞBAKANI: SIRBİSTAN İÇİŞLERİMİZE KARIŞMASIN Kosova Başbakanı Ramuş Haradinay da basına yaptığı açıklamada, “Bugün yapılan bu baskın Kosova'da organize suçlara karışanlara karşı yapılan bir operasyondur ve Sırbistan'ın Kosova’nın içişlerine karışmaması lazım. Hukuk üstünlüğünün güçlendirilmesi bölgemizin vazgeçilmezlerinden biridir. Organize suç ve kaçakçılık ortak ilerlememiz için doğrudan bir tehdittir ve bu etnik kökene dayanmamalıdır. Sırp hükümeti organize suçla mücadele çabalarımızı baltalamamalı” dedi. Kuzey Mitroviça'da yaşanan bu gerilim ardından KFOR da, Mitroviça'da güvenliği artırdığını açıkladı.