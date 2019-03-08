Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Dünya Kadınlar Gününün ilk saatlerinde kadın cinayeti
Dünya Kadınlar Gününün ilk saatlerinde...
Binali Yıldırım Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u ziyaret etti
Sözcü Gazetesi'nin acı kaybı, Akbay hayatını kaybetti
Ertuğrul Akbay hayatını kaybetti
Turizmdeki Girişimiyle ‘Sembol’ Oldu
Turizmdeki Girişimiyle ‘Sembol’ Oldu

(Görüntülü) Kosova'da freni boşalan kamyonun kaza anı kamerada

Enis TABAK, Prizren () - Kosova'nın Gilan şehrinde un yüklü kamyonun freninin boşalması sonucu şehir merkezinde yaşanan kazada 1 kişi öldü, 20 kişi de yaralandı. Gilan İl Polisi Sözcüsü İsmet Hashani, un yüklü bir kamyonun freninin boşalması...

Enis TABAK, Prizren () - Kosova'nın Gilan şehrinde un yüklü kamyonun freninin boşalması sonucu şehir merkezinde yaşanan kazada 1 kişi öldü, 20 kişi de yaralandı.
Gilan İl Polisi Sözcüsü İsmet Hashani, un yüklü bir kamyonun freninin boşalması sonucu; kamyonun merkezdeki araçlara çarptığını; 1 kişinin hayatını kaybettiğini ve 20 kişinin de yaralandığını söyledi. Yaralıların Gilan Devlet Hastanesine kaldırıldıklarını söyleyen Hashani, bazı yaralıların ise durumunun ciddi olduğunu belirtti.
Freni boşalayan kamyonun cadde hızla ilerlemesi ve yaptığı kaza bir vatandaş tarafından kaydedildi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328