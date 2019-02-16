(Görüntülü) KKTC’li sendikacının Türkiye karşıtı sözlerine Başbakan Erhürman’dan tepki

KIBRIS'ta ara bölgede düzenlenen ‘Federal Çözüm’ başlıklı panelde konuşan Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Selma Eylem'in, “Kıbrıslı Türkler uzun yıllardır Türkiye Cumhuriyeti tarafından uygulanan sistematik asimilasyon ve saldırı politikalarına karşı var oluş mücadelesi vermektedir” sözleri tepki çekti. Panelde konuşan KKTC Başbakanı Erhürman, “Selma Eylem'in konuşmalarını reddediyorum” dedi. Ada'da sert tartışmalara neden olan panel geçtiğimiz gün ara bölgede yapıldı. Panele KKTC'den Başbakan Tufan Erhürman ile Milli Eğitim Bakanı Cemal Özyiğit, Güney'den ise iktidar partisi DİSİ Lideri Averof Neofitu ve ana muhalefet AKEL Lideri Andros Kiprianu konuşmacı olarak katıldı. Etkinliği düzenleyenlerin arasında yer alan KTOEÖS Genel Başkanı Selma Eylem de açılış konuşmasını yaptı. 'TÜRKİYE SİSTEMATİK ASİMİLASYON UYGULUYOR' Eylem konuşmasında, “Kıbrıslı Türkler uzun yıllardır, Türkiye Cumhuriyeti tarafından uygulanan sistematik asimilasyon ve saldırı politikalarına karşı var oluş mücadelesi vermektedir. Türkiye’nin de garantör olduğu Kıbrıs Cumhuriyeti’nin eşit ortağı olmaktan çıkartılıp, hakları gasp edilmiştir. Kıbrıs’ın kuzeyinde suçlar her geçen gün artmaktadır. Ülkemizde gelinen bu durumun sorumlusu ise sadece Türkiye değil, Kıbrıslı Türk ve Rum temsilcileri yanında hukuki sorumluluklarından kaçan AB ve BM gibi uluslararası camiadır” dedi. BAKAN ‘TEŞEKKÜR’ ETTİ, BAŞBAKAN ‘REDDETTİ’ Konuşmacılar arasında bulunan Milli Eğitim Bakanı Cemal Özyiğit ise, “Çok değerli konuşmacılara, Selma arkadaşıma teşekkür ederim” diye konuştu. KKTC Başbakanı Erhürman ise, “Selma Eylem'in konuşmalarını reddediyorum. Gecenin konusu bu değil ama maalesef iki cümleyle de olsa Selma Eylem’in konuşmasında söylediklerine hiçbir şekilde katılmadığımı, bunları reddettiğimi tek tek ele almayı da gerekli görmediğimi, konuşmayı bütünüyle reddettiğimi söylemek zorundayım. Çünkü hiçbir şekilde kabul edilebilir şeyler değil söylenenler. Ama gecenin konusu bu değil. Başka bir ortamda bunları daha ayrıntılı tartışabileceğimizi umut ediyorum” dedi.