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(Görüntülü) KKTC’de de oy kullanma işlemi başladı

Ali Ruhluel/Lefkoşa, 16 Haziran () - 24 Haziran’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de (KKTC) oy kullanma işlemleri bu sabah başladı. Toplam 106 bin 530 seçmen...

Ali Ruhluel/Lefkoşa, 16 Haziran () - 24 Haziran’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de (KKTC) oy kullanma işlemleri bu sabah başladı.

Toplam 106 bin 530 seçmen Başkent Lefkoşa'daki 20 Temmuz Fen Lisesinde kurulan 20 sandıkta oylarını kullanıyor.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, bu sabahtan itibaren Başkent Lefkoşa'daki 20 Temmuz Fen Lisesi'nde kurulan sandıklarda oylarını vermeye başladılar. Türkiye vatandaşları üç gün boyunca 18 Haziran Pazartesi  gününe kadar 09.00-21.00 saatleri arasında oylarını kullanabilecek. 


 

Başkent Lefkoşa’da 20 Temmuz Fen Lisesi’nde 20 sandıkta oy vereceklerin, oy kullanmaya giderken nüfus cüzdanlarını yanlarında bulundurmaları gerekiyor. Nüfus cüzdanı getirmeleri mümkün olmayanlar, fotoğraflarının ve TC kimlik numaralarının olduğu pasaport ya da evlenme cüzdanı gibi diğer resmi kimlik kartlarını kullanabilir.


 

Kullanılacak oylar, ilgili mevzuattaki hükümlere uygun şekilde sandık başkanları tarafından mühürlenerek Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği’ndeki kilitli özel bir odada saklanacak. KKTC'de ikamet eden ve seçimde oy kullanma hakkına sahip 106 bin 530 bulunuyor.


 

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği Müsteşarı Ertuğrul Demirci KKTC’de kayıtlı bulunan seçmenler için oy verme işleminin başladığını duyurdu. Demirci, vatandaşların 18 Haziran Pazartesi gününe kadar 09.00-21.00 saatleri arasında oylarını kullanabileceklerini ve herkesi oy kullanmaya beklediklerini söyledi.

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