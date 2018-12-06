(Görüntülü) KKTC'de sel felaketinde ölenlerin sayısı ise 4'e çıktı (2)

SEFA KARAHASAN, LEFKOŞA () ANKARA, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde meydana gelen sel felaketinin ardından harekete geçti. KKTC'de sel felaketinde ölenlerin sayısı ise 4'e çıktı. KKTC Başbakanlık kaynaklarından edinilen bilgilere göre; Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Bahçeri, Başbakan Tufan Erhürman'ı arayarak, "Türkiye her türlü yardım için hazırız" dedi. Başbakan Erhürman'ın da, afet bölgelerinde yapacağı incelemeler sonrasında, Ankara ile iletişime geçeceği belirtildi. Ada'da görev yapan Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ile Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı da, sel nedeniyle yapılan çalışmalara yardımcı oluyor. 'HALKIMIZA SABIR DİLİYORUM' Erhürman, Girne'de bir kişinin öldüğü bölgede gazetecilere açıklama yaptı. Sel nedeniyle 3 kişinin öldüğünü söyleyen Erhürman, "Afet ve Acil Kurulu'nu acil olarak toplayacağız. Bugün öğleden sonra da şiddetli yağış beklentisi var. Gelen uyarılara rağmen önlemlerimizi alacağız. Tüm halkımıza sabır diliyorum. Son derece üzücü bir olay. Polis, Sivil Savunma sabaha kadar çalışmalarını sürdürdü. Yer yer geçişlere engel olan araçlar var. Yurttaşlarımız devlet görevlilerine yardım etmeli" dedi. FATURA ÖDÜYORUZ Başbakan'a incelemelerde eşlik eden Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da, "Yıllarca alt yapıya önem verilmedi. Şimdi ülke olarak faturasını ödüyoruz" dedi. ÖLÜ SAYISI 4'E ÇIKTI KKTC'de sel felaketinde ölenlerin sayısı ise 4'e çıktı. Ölenlerin isimleri şöyle; Gaye Soyutok (18), Günay Kandağ (18), Tolgay Bekci (21 ) ve Ahmet Kılıç (23).