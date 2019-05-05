(Görüntülü) Kırmızı Göl'de içinde insan kemiklerin olduğu bir bavul daha bulundu

Rum Polis sözcüsü Andreas Angelidis, Mitsero bölgesinde Kırmızı Göl'de yapılan aramalarda içinde kemikler bulunan bir bavul bulunduğunu; adli tıptan uzmanların yaptığı incelmede kemik kalıntılarının 8 yaşındaki Elena Natalia Bunea'ya ait olduğunun belirlendiğini söyledi.
Angelidis, bölgede bir bavulun daha arandığını söyledi.
Kıbrıs Rum Adalet Bakanı Ionas Nicolaou, Teğmen Nikos Metaksas’ın 5’i kadın 2 çocuğu öldürmesi üzerine istifa etmişti. Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis de; Emniyet Genel Müdürü Müdürü Zacharias’i görevden almıştı.