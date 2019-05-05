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(Görüntülü) Kırmızı Göl'de içinde insan kemiklerin olduğu bir bavul daha bulundu

Güney Kıbrıs'ta seri katil Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) Subayı Nikos Metaksas'ın kurbanlarından birinin cesedi daha bavulla göle atılmış bir şekilde bulundu.  Rum Polis sözcüsü Andreas Angelidis, Mitsero bölgesinde Kırmızı Göl'de...

Güney Kıbrıs'ta seri katil Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) Subayı Nikos Metaksas'ın kurbanlarından birinin cesedi daha bavulla göle atılmış bir şekilde bulundu. 

Rum Polis sözcüsü Andreas Angelidis, Mitsero bölgesinde Kırmızı Göl'de yapılan aramalarda içinde kemikler bulunan bir bavul bulunduğunu; adli tıptan uzmanların yaptığı incelmede kemik kalıntılarının 8 yaşındaki Elena Natalia Bunea'ya ait olduğunun belirlendiğini söyledi. 

Angelidis, bölgede bir bavulun daha arandığını söyledi. 

Kıbrıs Rum Adalet Bakanı Ionas Nicolaou, Teğmen Nikos Metaksas’ın 5’i kadın 2 çocuğu öldürmesi üzerine istifa etmişti. Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis de; Emniyet Genel Müdürü Müdürü Zacharias’i görevden almıştı.

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