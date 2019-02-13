Kenya () – Kenya’da Cessna 206 tipi bir uçağın düşmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti. Kaza, Kenya’nın Kericho bölgesinde bulunan Londiani şehrinde meydana geldi. Lodwar’dan Mara’ya uçan Cessna 206 G tipi uçak, Makutano Ormanı’na düştü. Yetkililerin yaptığı açıklamaya göre acil durum ekipleri olay yerine sevk edildi. Uçağın düşüş nedeni araştırılıyor.
(Görüntülü) Kenya’da Cessna 206 tipi uçak düştü: 5 ölü
Kenya () – Kenya’da Cessna 206 tipi bir uçağın düşmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti. Kaza, Kenya’nın Kericho bölgesinde bulunan Londiani şehrinde meydana geldi. Lodwar’dan Mara’ya uçan Cessna 206 G tipi uçak, Makutano...
13 Şubat 2019 Çarşamba 12:45
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