(Görüntülü) Kaza yapan otomobil, otobüs durağına uçtu: 1 ölü, 3 yaralı
Rusya’da başka bir otomobille çarpışan otomobil, takla atıp otobüs durağına uçtu. Kazada, durakta bekleyen 1 kişi öldü, 2’si çocuk, 3 kişi de yaralandı. Soçi kentinde karşı yönlerden gelen iki otomobil çarpıştı. Kaza sırasında...
20 Haziran 2019 Perşembe 10:25
Rusya’da başka bir otomobille çarpışan otomobil, takla atıp otobüs durağına uçtu. Kazada, durakta bekleyen 1 kişi öldü, 2’si çocuk, 3 kişi de yaralandı. Soçi kentinde karşı yönlerden gelen iki otomobil çarpıştı. Kaza sırasında savrulan araçlardan biri, takla atıp, yol kenarındaki otobüs durağına uçtu. Kazada, durakta bekleyen 40 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi, 1 kadın ile biri 7, diğeri 10 yaşında yanında 2 çocuk da yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan çocukların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.