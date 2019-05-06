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(Görüntülü) Kaza tutanağı yazan polise otomobil çarptı

ABD () - ABD'de bir kazanın tutanağını hazırlayan polise, kontrolden çıkmış olan bir başka araç çarptı. Meydana gelen kaza, polis memurunun üzerindeki kamera ve bir aracın yol kamerasınca kaydedildi. Kaza, Cumartesi günü Amerika Birleşik...

ABD () - ABD'de bir kazanın tutanağını hazırlayan polise, kontrolden çıkmış olan bir başka araç çarptı. Meydana gelen kaza, polis memurunun üzerindeki kamera ve bir aracın yol kamerasınca kaydedildi.
Kaza, Cumartesi günü Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletine bağlı Lufkin şehrinde meydana geldi. Bir kazanın tarafları ile beraber, yol kenarındaki bir otoparkta kazanın tutanağını yazmakta olan Seth Thompson isimli polis memuruna, caddeden bir anda otoparka giren bir cip çarptı. Cipin vurduğu polis memuru ve cipin 40 yaşındaki Nakishia Samuels isimli sürücüsü yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Cipin caddeden kontrolden çıkarak yolun dışına çıkması ve polise çarptığı an bir aracın yol kamerasınca kaydedildi. Polis memurunun üzerindeki kamerada da o anları sıcağı sıcağına kaydetti.

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