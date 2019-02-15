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(Görüntülü) Kavgadan çok, baygın haldeki görüntüsü konuşuldu

ABD, () – Amerika’da meydana gelen sokak kavgasında bir genç, kafasına aldığı yumrukla yere yığıldı. Gencin yerdeki baygın haldeki ifadesi sosyal medya kullanıcılarından çokça yorum aldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüde,...

ABD, () – Amerika’da meydana gelen sokak kavgasında bir genç, kafasına aldığı yumrukla yere yığıldı. Gencin yerdeki baygın haldeki ifadesi sosyal medya kullanıcılarından çokça yorum aldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüde, iki kişinin kavga ettiği görülüyor. Kırmızı tişörtlü olan, bir kez yumruk yedikten sonra yanına arkadaşı geliyor ve o da yumruk atana doğru hamle yapıyor. Kırmızı tişörtlü bir kez daha rakibine yaklaşıyor ve bir yumruk daha alarak yere düşüyor. Tekrar ayağa kalkan kırmızı tişörtlü genç saldırmak için hamle yaptığı sırada bir yumruk daha yiyor ve yere yığılıyor. Yerde baygın halde yatan gencin yüzündeki tebessüm ifadesi ise görüntüyü çeken kişinin son kaydettiği görüntü oluyor. YÜZLERCE YORUM YAPILDI Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından yüzlerce yorum yapıldı. Tek olan gencin dövüşmeyi bildiğini yazanlar, diğer ikisinin kavgaya yeltenmesinin hata olduğunu yazdı. Kullanıcıların en çok yorum yaptığı kısım ise, yere yığılan saldırganın baygın haldeki ifadesi oldu.

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