ABD () - ABD'de Missouri ve Kansas eyaletlerinde kalan Kansas şehrinde etkisini gösteren kasırgayı kaydeden bir sürücü, düşen bir yıldırımı da görüntüledi. ABD yerel medyası, yıldırımın yeryüzüne düştüğü an ve ışığının gökyüzündeki dağılımına dair görüntünün şu ana kadar kaydedilmiş en ilginç yıldırım görüntüsü olduğunu yazdı. Görüntülerde yıldırımın düşmesinden hemen önce zifiri bir karanlık oluşuyor ardından yıldırım düşüyor.
(Görüntülü) Kansas'ta düşen yıldırımı görüntüledi
ABD () - ABD'de Missouri ve Kansas eyaletlerinde kalan Kansas şehrinde etkisini gösteren kasırgayı kaydeden bir sürücü, düşen bir yıldırımı da görüntüledi. ABD yerel medyası, yıldırımın yeryüzüne düştüğü an ve ışığının...
29 Mayıs 2019 Çarşamba 11:51
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