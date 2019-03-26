Dominik Cumhuriyeti () Karayipler'de kontrolden çıkarak denize uçan kamyonun sürücüsü boğulma tehlikesi geçirdi. Yarı baygın suda kalan sürücüyü, kazayı gören bir başka sürücü kurtardı. Dominik'te meydana geldiği belirtilen kazada, kontrolden çıkan bir kamyon uçurumdan denize uçtu. Boğulmak üzere olan kamyon sürücüsünün imdadına ise bölgedeki diğer sürücüler yetişti. 2 kişi denize atlayarak sürücünün yanına yüzdü. Adamlardan biri, yarı baygın sürücüyü karaya kadar çekti. Karada bulunanlar da denize halat atarak kurtarma çalışmalarına destek oldu. O anlar kazanın gerçekleştiği uçuruma toplananlar tarafından kayda alındı. Daha sonra görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla birlikte, kamyon sürücüsünü kurtaran adamın bu hareketi, sosyal medya kullanıcıları tarafından takdir edildi.
(Görüntülü) Kamyon denize uçtu, sürücü boğulmak üzereyken kurtarıldı
Dominik Cumhuriyeti () Karayipler'de kontrolden çıkarak denize uçan kamyonun sürücüsü boğulma tehlikesi geçirdi. Yarı baygın suda kalan sürücüyü, kazayı gören bir başka sürücü kurtardı. Dominik'te meydana geldiği belirtilen...
26 Mart 2019 Salı 11:26
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