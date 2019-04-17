ABD () – ABD merkezli şirket olan Boston Dynamics’in sosyal medya üzerinden tanıttığı yeni robotu SpotMini, bir kamyonu çekebiliyor. Genel merkezi ABD’nin Massachusetts eyaletinde bulunan ve insana benzetim amaçlı dinamik robot ve yazılımların tasarım ve inşasında uzmanlaşmış bir mühendislik şirketi olan Boston Dynamics, yeni robotu SpotMini’yi tanıttı. Robotun tanıtımı için yayınlanan görüntülerde, yaklaşık 20 adet SpotMini’nin bir kamyonu çekebildiği görüntülendi. Boston Dynamics’in paylaştığı verilere göre SpotMini robotu, 25 kg ağırlığında ve dolu şarj ile 90 dakika çalışabiliyor. Robotun oldukça sessiz çalıştığını belirten şirket, üzerinde bulunan görüntü sensörlerinin navigasyon görevi gördüğünü duyurdu. Ayrıca, robotun üzerine takılabilen kol sayesinde, objeleri de taşıyabildiği belirtildi.
(Görüntülü) Kamyon çekebilen yeni robot: SpotMini
ABD () – ABD merkezli şirket olan Boston Dynamics’in sosyal medya üzerinden tanıttığı yeni robotu SpotMini, bir kamyonu çekebiliyor. Genel merkezi ABD’nin Massachusetts eyaletinde bulunan ve insana benzetim amaçlı dinamik robot ve...
17 Nisan 2019 Çarşamba 13:07
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