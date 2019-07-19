(Görüntülü) Kahramanlar 45 yıl sonra o tepede bir araya geldi

KIBRIS Barış Harekâtı’nın en kritik çarpışmalarından olan 'Doğruyol-Ataktepe' muharebelerinin kahramanları 20 Temmuz kutlamaları çerçevesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) geldi.





İlk kez Bolu Komando Tugayı’nın 1. Komando Taburu askerlerinden oluşan gaziler, 'Sonsuza Kadar Tek Yürek' sloganıyla geldikleri Ada'da Başbakan Ersin Tatar'dan ‘KKTC Milli Mücadele Madalyası’ aldı.







ŞEHİTLİK ANITINA ÇELENK





Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'yı da ziyaret eden gaziler bugün 20 Temmuz 1974’te Barış Harekâtı’nın kazanılması açısından dönüm noktası olarak da kabul edilen 'Ataktepe-Doğruyol' çarpışmalarının yapıldığı St. Hilarion Bölgesi’ni ziyaret etti.





Dönemin Bolu Komando Tugayı’nın 1. Tabur Komutanı olan Yarbay Cemal Eruç ve askerlerini Kıbrıslı Türk Mücahitler karşıladı. Sadece 'nın görüntülediği buluşmada, eski anılar tazelendi.





St. Hilarion Bölgesi'ndeki anıta çelenk koyan emekli Tuğgeneral Cemal Eruç, daha sonra eski askerlerine seslendi. Eruç, "45 senede hiçbir şey eskimedi. Her türlü anım taptaze. Yakın tarihimizi unutmamalıyız" dedi.





'PALAVRA KAHRAMANLIK DEĞİL'





Emekli Tuğgeneral Eruç, eski askerlerin zor şartlarda görev yaptıkları ile ilgili anılarını anlatmasına şöyle cevap verdi;





"Ben size çektirdim kardeşim. Var mı diyeceğiniz. Çünkü hayatta kaldınız. İyi eğitim, zorlu eğitim dağları bayırları dümdüz ettik, yoksa imha olurdunuz. Yunanlı sarmıştı etrafınızı. Rolünüzü hiç unutmayın. Yani palavra kahramanlık değil. Burada siz hayatınızın savaşını yaşadınız. Genç nesiller bunların hiçbirini bilmiyor."









ATAKTEPE-DOĞRUYOL ÇARPIŞMALARI







Kıbrıs çıkarmasının en kritik anlarında, savaşın kaderini değiştirebilecek kadar değerli olan St. Hilarion bölgesindeki Doğruyol tepesi Rum kontrolüne geçmişti. Bolu Komando Tugayı’nın 1. Tabur Komutanı olan Yarbay Cemal Eruç ve ona bağlı kahraman askerleri bir destan yazarak bu tepeyi geri aldılar.







20 Temmuz gecesi saatler 24.00’ü gösterdiğinde başlayan çarpışmalar, 21 Temmuz günü saat 10.30’a kadar devam etmiş ve kahraman komandoların kendilerinden sayıca üstün ve ağır silahlarla mevzilenmiş Rum ve Yunan birliklerine karşı aldıkları kesin zaferle sonuçlanmıştı.







10 saati aşkın devam eden çarpışmalarda Bolu Komando Taburu aralarında 3. Bölük Komutanı Üsteğmen Oğuz Yener’in de bulunduğu 7 kahramanını şehit vermişti. Bolu Komando Tugayı 1. Komando Taburu Barış Harekâtı sırasında toplam 21 şehit vermiş, 56 personel de yaralanmıştı.