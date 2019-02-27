(Görüntülü) Kahire'de tren istasyonunda yangın (4)

Mısır () Mısır'ın başkenti Kahire?de bulunan Ramses tren istasyonunda yangın çıktı. Ölü ve yaralı sayısına dair yetkililerden resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Ancak, yerel medya çıkan yangında en az 7 kişinin hayatını kaybettiğini ve birçok kişinin de yaralandığını yazdı. Yangının henüz çıkış nedeni bilinmezken istasyona itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.