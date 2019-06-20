(Görüntülü) İtalya’da doğalgaz patlaması sonucu bina yıkıldı: 2 ölü, 1 kayıp

İtalya’da doğalgazdan kaynaklı patlama meydana gelen iki katlı binanın çökmesi sonucu 2 kişi öldü. Enkaz altında kaldığı belirtilen kişinin kurtarılması için de çalışmaların sürdüğü bildirildi. ​Gorizia şehrinde iki katlı bir bina, yerel saatle 4.30 sıralarında patlama meydana geldi. Doğalgazdan kaynaklı olduğu belirlenen patlamayla birlikte bina yıkıldı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yıkılan binanın enkazından 2 kişinin cansız bedenine ulaştı. İtfaiye, enkaz altında olduğu değerlendirilen 1 kişiye ulaşmak için de çalışmalarını sürdürüyor.