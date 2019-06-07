(Görüntülü) İsveç’te patlama

İsveç () – İsveç’te patlama meydana geldi. Patlamanın nedeninin araştırıldığı belirtilirken; ölü ya da yaralı olup olmadığı bilinmiyor. Patlama, İsveç’in Linköping şehrinde yerel saat ile 9:00 civarında meydana geldi. Yerel medya, patlamanın dışarıda gerçekleştiğini; iki binanın pencerelerinin kırıldığını, binada hasar meydana geldiğini duyurdu. Patlamada hayatını kaybeden ya da yaralanan olup olmadığı henüz bilinmezken; patlamanın nedeninin araştırıldığı belirtildi. Patlamanın meydana geldiği sokak ve çevresinin trafiğe kapatıldığı; olay yerine 14 ambulansın sevk edildiği duyuruldu.