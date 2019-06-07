İsveç () – İsveç’te patlama meydana geldi. Patlamanın nedeninin araştırıldığı belirtilirken; ölü ya da yaralı olup olmadığı bilinmiyor. Patlama, İsveç’in Linköping şehrinde yerel saat ile 9:00 civarında meydana geldi. Yerel medya, patlamanın dışarıda gerçekleştiğini; iki binanın pencerelerinin kırıldığını, binada hasar meydana geldiğini duyurdu. Patlamada hayatını kaybeden ya da yaralanan olup olmadığı henüz bilinmezken; patlamanın nedeninin araştırıldığı belirtildi. Patlamanın meydana geldiği sokak ve çevresinin trafiğe kapatıldığı; olay yerine 14 ambulansın sevk edildiği duyuruldu.
(Görüntülü) İsveç’te patlama
İsveç () – İsveç’te patlama meydana geldi. Patlamanın nedeninin araştırıldığı belirtilirken; ölü ya da yaralı olup olmadığı bilinmiyor. Patlama, İsveç’in Linköping şehrinde yerel saat ile 9:00 civarında meydana geldi....
07 Haziran 2019 Cuma 12:06
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