İsveç'in başkenti Stockholm'de dün bir otobüsün gaz tankında meydan gelen patlama anını bir amatör kamera görüntüledi. Stockholm'un kent merkezindeki Klaratunneln'de meydana gelen patlama sırasında otobüste yolcu bulunmadığı; sürücünün ağır yaralandığı ve hastanede tedavisinin sürdüğü belirtildi. Patlama sonrası otobüs alevli şekilde yandı. Dumanlar şehrin birçok noktasından görüldü.
(Görüntülü) İsveç'te otobüsteki patlama amatör kamerada
İsveç'in başkenti Stockholm'de dün bir otobüsün gaz tankında meydan gelen patlama anını bir amatör kamera görüntüledi. Stockholm'un kent merkezindeki Klaratunneln'de meydana gelen patlama sırasında otobüste yolcu bulunmadığı; sürücünün...
11 Mart 2019 Pazartesi 10:49
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