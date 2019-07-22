Filistin () – İsrail, Batı Şeria'da bulunan Filistinlilere ait konutların yıkımına devam ediyor. Filistin medyasında yer alan haberlere göre, İsrail askerlerinin kontrolünde sabah saatlerinde Sur Baher bölgesine yer alan Vadi El-Hummus yerleşim alanına giren İsrail yıkım ekiplerinin, Filistinlilere ait evlerden bazılarını boşaltmasıyla başlayan yıkımı devam ediyor. Ayrıca haberde, askerlerin güç kullanarak evleri boşalttığı, bu sırada biber gazı kullandığı ve bu yüzden birkaç kişinin yaralandığı belirtildi.
(Görüntülü) İsrail'in, Filistinlilere ait yapıları yıkımı sürüyor
Filistin () – İsrail, Batı Şeria'da bulunan Filistinlilere ait konutların yıkımına devam ediyor. Filistin medyasında yer alan haberlere göre, İsrail askerlerinin kontrolünde sabah saatlerinde Sur Baher bölgesine yer alan Vadi El-Hummus...
22 Temmuz 2019 Pazartesi 15:27
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