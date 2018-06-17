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(Görüntülü) İran’da Türkler sandık başında

Ekber Karabağ / Tahran, 17 Haziran () - İran'da yaşayan Türk vatandaşları, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gitti. Türkiye'de 24 Haziran'da yapılacak seçimler için, İran'daki Türkler üç...

Ekber Karabağ / Tahran, 17 Haziran () - İran'da yaşayan Türk vatandaşları, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gitti. Türkiye'de 24 Haziran'da yapılacak seçimler için, İran'daki Türkler üç ayrı seçim merkezinde bugün oy vermeye başladı. Yaklaşık bin 100 kayıtlı seçmenin yaşadığı İran'da, seçmenler Türkiye’nin Tahran Büyükelçiliği ile Tebriz ve Urumiye başkonsolosluklarında kurulan sandıklarda oy kullandı. Sabah 09.00'da başlayan oy verme işlemi bu akşam 21.00'de sona erecek. Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Rıza Hakan Tekin, İran'da çok sayıda Türk vatandaşı olmadığı için oy verme işleminin bir gün ile sınırlı olduğunu söyledi.

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