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(Görüntülü) İran Uluslararası Adalet Divanı'nda ABD'ye karşı dava açtı

Ekber Karabağ / Tahran, 17 Temmuz () - Tahran yönetimi, İran ile imzalanan nükleer anlaşmadan tek taraflı ayrılan ve İran'a yönelik ekonomik yaptırımlar başlatan ABD'ye karşı Uluslararası Adalet Divanı'nda dava açtı. Tahran'da...

Ekber Karabağ / Tahran, 17 Temmuz () - Tahran yönetimi, İran ile imzalanan nükleer anlaşmadan tek taraflı ayrılan ve İran'a yönelik ekonomik yaptırımlar başlatan ABD'ye karşı Uluslararası Adalet Divanı'nda dava açtı. Tahran'da yabancı misyon temsilcileri ve işadamlarıyla bir araya gelen İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD'nin İran'a yönelik başlattığı ekonomik yaptırımların "yasa dışı" olduğunu vurguladı ve şu değerlendirmeleri yaptı:  "ABD'nin hukuk dışı eylemleri ve uluslararası kuralları çiğneme çalışmalarının kolaylıkla vazgeçilebilecek bir konu olmadığını dünyaya göstermeye çalışacağız. "Beyaz Saray yönetimi uluslararası kuralları ihlal etmeyi alışkanlık haline getirdiği. "Uluslararası toplum bu alışkanlığı durdurmalı, aksi takdirde küresel düzen için iyi bir gelecek olmayacak"

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