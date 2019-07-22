İran () – İran medyası, el konulan İngiliz gemisi ‘Stena Impero’nun mürettebatının gemiden görüntüsünü yayınladı. Yayınlanan görüntüde, Tahran tarafından el konulan İngiliz gemisi ‘Stena Impero’ya İran bayrağının asılmış olduğu görülürken; mürettebatın da geminin içindeki görüntüsü yer aldı.
(Görüntülü) İran medyası, el konulan İngiliz gemisinin içinden görüntü yayınladı
İran () – İran medyası, el konulan İngiliz gemisi ‘Stena Impero’nun mürettebatının gemiden görüntüsünü yayınladı. Yayınlanan görüntüde, Tahran tarafından el konulan İngiliz gemisi ‘Stena Impero’ya İran bayrağının asılmış...
22 Temmuz 2019 Pazartesi 17:12
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