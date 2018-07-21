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(Görüntülü) İran dini lideri, ABD'yle müzakerelere son noktayı koydu: ABD'ye güven olmaz

İran dini lideri, ABD'yle müzakerelere son noktayı koydu: ABD'ye güven olmaz Ekber Karabağ / Tahran, 21 Temmuz () - İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, İran'ın ABD'yle müzakere masasına oturmasına ilişkin tartışmalara...

İran dini lideri, ABD'yle müzakerelere son noktayı koydu: ABD'ye güven olmaz Ekber Karabağ / Tahran, 21 Temmuz () - İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, İran'ın ABD'yle müzakere masasına oturmasına ilişkin tartışmalara son noktayı koydu. Hamaney, "Amerikalıların ne sözüne ne de imzasına güven olmaz, bu yüzden ABD'yle müzakere yapmanın bir faydası yok" dedi. Dışişleri Bakanlığı çalışanları ve büyükelçileri kabulünde konuşan Hamaney, ABD'yle müzakere yapılması veya diplomatik ilişki kurulması halinde ülke sorunlarının hal olacağı yönünde yapılan açıklamaların " açık bir hata" olduğunu söyledi. Hamaney, Washington yönetiminin asıl sorununun İran İslam Devrimi'nin temel ilkeleriyle olduğu savundu. Trump: İranlılar bir noktada beni arayıp anlaşalım diyecekler ABD Başkanı Donald Trump, Mayıs ayında İran'la imzalanan nükleer anlaşmadan ayrılarak, İran'ın füze çalışmaları, bölgedeki faaliyetleri ve diğer konuların da bulunduğu daha geniş kapsamlı bir anlaşma yapılmasını istemişti. Trump, geçen hafta NATO zirvesi sırasında yaptığı bir konuşmada, ABD'nin anlaşmadan çekilmesiyle İran'da yaşanan ekonomik sıkıntılara dikkat çekerek, "Ekonomilerinin çökmekte olduğunu biliyorum, bir noktada beni arayıp anlaşalım diyecekler "ifadesini kullanmıştı. (Fotoğraflı)

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