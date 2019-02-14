İRAN () - İran Devrim Muhafızları'nı (DMO) hedef alan saldırıda, ölü sayısı 27’ye yükseldi. İran İslam Cumhuriyeti Haber Ajansı (IRNA), saldırının İran'ın güneydoğusunda, Sistan ve Belucistan Eyaleti'nin Zahidan şehrinde meydana geldiğini duyurdu. İran'ın İngilizce yayın yapan devlet televizyonu Press TV, saldırıda 27 DMO mensubunun öldüğünü; 17’sinin de yaralandığını duyurdu. İran Devrim Muhafızları Ordusu’ndan yapılan açıklamada, saldırının personelin evlerine dağıtımı sırasında, bomba yüklü bir araçla gerçekleştirildiği belirtildi. İntihar saldırısını üstlenen "Ceyşu'l Adl" isimli örgüt, olayda otobüste bulunan tüm askerlerin öldüğünü iddia etti.
(Görüntülü) İran Devrim Muhafızları'na yönelik saldırıda ölü sayısı 27'ye yükseldi
İRAN () - İran Devrim Muhafızları'nı (DMO) hedef alan saldırıda, ölü sayısı 27’ye yükseldi. İran İslam Cumhuriyeti Haber Ajansı (IRNA), saldırının İran'ın güneydoğusunda, Sistan ve Belucistan Eyaleti'nin Zahidan şehrinde...
14 Şubat 2019 Perşembe 12:10
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