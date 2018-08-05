(Görüntülü) İran'dan ülkesindeki gösterileri destekleyen Batı'ya tepki

Ekber Karabağ / Tahran, 5 Ağustos () - İran Yargı Kurumu Başkanı Ayetullah Sadık Laricani, ülkesinde son günlerde başlayan gösterileri destekleyen ABD ve Batı ülkelerini ikili davranmakla suçladı.



Başkent Tahran'da yabancı bazı ülke büyükelçi ve temsilcilerinin de katıldığı İnsan Hakları ve Onuru adlı toplantıda konuşan Laricani, Batı'nın insan hakları meselsinde çifte standartlı davrandığını ileri sürdü.



ABD ve Avrupa ülkelerinin Yemen, Bahreyn, Filistin ve bazı diğer ülkelerde yaşanan insan hakları ihlaline sessiz kaldığını söyleyen Laricani, "Aynı batı nedense konu İran olunca, sokaklarda araba ve dükkânları yakan isyancıları desteklemekten geri durmuyor. Bu nasıl bir çelişki" dedi.



ABD'nin Nisan ayında imzaladığı nükleer anlaşmadan çekilerek yeniden başlattığı yaptırımların ardından ekonomik olarak sıkıntılı günler yaşayan İran'da, son günlerde başkent Tahran'ın da yer aldığı bazı şehirlerde protesto gösterileri yapılıyor. Hayat pahalılığı gerekçesiyle sokağa çıkan protestocularla polis arasında zaman zaman çatışmalar yaşanıyor.