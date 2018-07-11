(Görüntülü) İran'da yakıt tankeri yolcu otobüsüyle çarpıştı: 13 ölü

Ekber Karabağ / Tahran, 11 Temmuz () - İran'da yakıt tankerinin yolcu otobüsüyle çarpışması sonucu en az 13 kişi hayatını kaybetti. Gece yarısı Kürdistan ilinin merkezi Senendec kentinde yaşanan olayda, yakıt tankeri otogar çıkışındaki yolcu otobüsüne arkadan çarptı. Patlama ve ardından çıkan yangında otobüsteki 12 kişi ile tankerin sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdi. Ağır yaralı dört kişinin hastaneye kaldırıldığı kazada, otobüs şoförü ile muavini kurtulmayı başardı. 18,000 litre yakıt taşıyan tankerin patlamasıyla çıkan yangın çevredeki araçlara da sıçradı ve iki otomobil yararak kül oldu. Yaşanan elim kazanın ardından ilde üç gün yas ilan edildi. (Fotoğraflı)