İran () - İran'ın Şiraz kentinde etkili olan aşırı yağışın neden olduğu sel, 11 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Yerel basın, şehir merkezindeki ana caddede araçların sürüklendiğini; sel nedeni ile 11 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. 200'den fazla aracın sürüklendiği selde, onlarca evi de su bastı.
(Görüntülü) İran'da sel 11 can aldı... Otomobiller ana yolda sürüklendi
İran () - İran'ın Şiraz kentinde etkili olan aşırı yağışın neden olduğu sel, 11 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Yerel basın, şehir merkezindeki ana caddede araçların sürüklendiğini; sel nedeni ile 11 kişinin hayatını...
25 Mart 2019 Pazartesi 15:24
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