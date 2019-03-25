(Görüntülü) İran'da sel 11 can aldı... Otomobiller ana yolda sürüklendi (2)

İran () - İran'ın Şiraz kentinde etkili olan aşırı yağışın neden olduğu sel, 11 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Yerel basın, şehir merkezindeki ana caddede araçların sürüklendiğini; sel nedeni ile 11 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. 200'den fazla aracın sürüklendiği selde, onlarca evi de su bastı.