(Görüntülü) İran'da bir gaz boru hattının patlamasını sonucu 5 kişi hayatını kaybetti

Patlama, İran'ın Huzistan eyaletinde bulunan Ahwaz şehrinde sabah 09:55?te meydana geldi. Yerel medya patlamanın Ahwaz Mahshahr yolu üzerinde bulunan gaz boru hattında meydana geldiğini; patlama sırasında bölgeden geçmekte olan bir otobüs, kamyon ve özel aracın yandığı ve 5 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Yetkililer olayda yaralanan 6 kişinin de hastanelere kaldırıldığını duyurdu. Patlama sonrası acil durum ekipleri olay yerine sevk edildi. Yangına müdahale ediliyor.