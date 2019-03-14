Patlama, İran'ın Huzistan eyaletinde bulunan Ahwaz şehrinde sabah 09:55?te meydana geldi. Yerel medya patlamanın Ahwaz Mahshahr yolu üzerinde bulunan gaz boru hattında meydana geldiğini; patlama sırasında bölgeden geçmekte olan bir otobüs, kamyon ve özel aracın yandığı ve 5 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Yetkililer olayda yaralanan 6 kişinin de hastanelere kaldırıldığını duyurdu. Patlama sonrası acil durum ekipleri olay yerine sevk edildi. Yangına müdahale ediliyor.
(Görüntülü) İran'da bir gaz boru hattının patlamasını sonucu 5 kişi hayatını kaybetti (2)
Patlama, İran'ın Huzistan eyaletinde bulunan Ahwaz şehrinde sabah 09:55?te meydana geldi. Yerel medya patlamanın Ahwaz Mahshahr yolu üzerinde bulunan gaz boru hattında meydana geldiğini; patlama sırasında bölgeden geçmekte olan bir...
14 Mart 2019 Perşembe 15:01
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