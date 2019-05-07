(Görüntülü) İngiltere'de havaalanı bitişiğindeki depoda büyük yangın

İngiltere () – İngiltere’de küçük bir havaalanını bitişiğinde bulunan büyük bir depoda yangın çıktı.





İngiltere’de Northamptonshire bölgesinde yer alan Sywell Havaalanı’nın bitişiğinde bulunan büyük bir depoda yangın çıktı. Yerel medya, polisin, vatandaşlara pencerelerini kapalı tutmaları için uyarıda bulunduğunu, itfaiye biriminin de yangına müdahale ettiğini belirtti.





Yerel saat ile 12:30’da çıkan yangın kısa sürede büyüyerek depoyu sardı. Diğer binalara yangının sirayet etmemesi için bölgeye çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi.







Yangının çıkış nedeni ve zararın boyutu hakkında henüz bilgi verilmedi. Yangın nedeni ile uçuşların durdurulduğu belirtildi.