Irak () - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı olarak seçilen Neçirvan Barzani, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu?nun da katıldığı törende yemin ederek göreve başladı.
(Görüntülü) IKBY Başkanı Neçirvan Barzani yemin etti
Irak () - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı olarak seçilen Neçirvan Barzani, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu?nun da katıldığı törende yemin ederek göreve başladı.
10 Haziran 2019 Pazartesi 15:13
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