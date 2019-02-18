(Görüntülü) İdlib'de 2 ayrı noktada patlama Çok sayıda ölü ve yaralı var-2
18 Şubat 2019 Pazartesi 16:48
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