Brüksel () - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen NATO Savunma Bakanları Toplantısı için NATO Karargahı'nda.
(Görüntülü) Hulusi Akar, Savunma Bakanları Toplantısı için NATO Karargahında
Brüksel () - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen NATO Savunma Bakanları Toplantısı için NATO Karargahı'nda.
13 Şubat 2019 Çarşamba 14:48
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