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(Görüntülü) Hong Kong’da 'suçlu iade yasa tasarısı’ ile ilgili görüşme ertelendi

Çin () - Çin’in Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde suçluların ülkelerine iade edilmesinin önünü açacak 'suçlu iade yasa tasarısı’ ile ilgili bugün yapılacak görüşme gösteriler nedeniyle ertelendi. Yerel medya, Hong...

Çin () - Çin’in Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde suçluların ülkelerine iade edilmesinin önünü açacak 'suçlu iade yasa tasarısı’ ile ilgili bugün yapılacak görüşme gösteriler nedeniyle ertelendi. Yerel medya, Hong Kong'da, Çin’in suçluların ülkelerine iade edilmesinin önünü açacak 'suçlu iade yasa tasarısı' ile ilgili Yasama Konseyi LegCo’da bugün yapılacak görüşmenin, milletvekillerinin gösteriler nedeniyle binaya girememesi sonucu ertelendiğini duyurdu. Hong Kong’da binlerce kişi, Çinli yetkililerin, Hong Kong topraklarında istediği kişileri politik ya da kasıtsız ticari suçlar sebebiyle alıkoyabileceğini ve kentin yarı özerk kanun sistemini zayıflatacağını savunarak, 'suçlu iade yasa tasarısını' protesto etmek için sokaklara çıkmıştı. Günlerdir devam eden gösteriler bugün de devam etti. Yasama Konseyi LegCo binası önünde toplanan binlerce kişi, yollara barikatlar kurarak kamu binalarına erişimi engelledi. Öte yandan bazı noktalarda ise güvenlik güçleri ve eylemciler arasında arbede yaşandığı ve polisin, eylemcilere biber gazıyla müdahale ettiği belirtildi.

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