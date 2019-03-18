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(Görüntülü) Hollanda'da silahlı saldırı: 3 ölü, 9 yaralı (8)

Hollanda () - Hollanda'nın Utrecht kentinde, bir kişinin tramvay durağı çevresinde açtığı ateşte, hayatını kaybedenlerin sayısının 3’e çıktığı; saldırıda yaralı sayısının da 9 olduğu açıklandı. SALDIRGAN SABIKALI Hollanda’da...

Hollanda () - Hollanda'nın Utrecht kentinde, bir kişinin tramvay durağı çevresinde açtığı ateşte, hayatını kaybedenlerin sayısının 3’e çıktığı; saldırıda yaralı sayısının da 9 olduğu açıklandı. SALDIRGAN SABIKALI Hollanda’da AD gazetesi muhabiri Yelle Tieleman, polisin olayın şüphelisi olarak duyurduğu Gökmen Tanış’ın, 2013 yılında insanlara ateş etmekten sabıkasının bulunduğunu; hırsızlık, taciz ve şiddet olayları nedeni ile birçok kez mahkemeye çıktığını duyurdu. KRAL: ÇOK ÜZGÜNÜZ Hollanda Kralı Willem-Alexander, saldırı dolayısıyla yayınladığı mesajında, “3 kişinin öldüğü saldırı nedeniyle çok üzgünüz. Saldırıdan etkilenenlerin ve ailelerinin yanındayız” ifadelerini kullandı. ÖLÜ SAYISI 3’E ÇIKTI Belediye Başkanı Van Zanen, saldırıda şu ana kadar 3 kişinin öldüğünü, 9 kişinin de yaralandığını söyledi. Zanen, yaralılardan 3’ünün durumunun ağır olduğunu; hayati tehlikelerinin bulunduğunu belirtti. Hollanda polisi, sosyal medya hesabından saldırının şüphelisi olarak 37 yaşında Türk kökenli Gökmen Tanış’ın bilgisi ve fotoğrafını paylaştı. Saldırı yerel saatle 10:45 civarı 24 Ekim Meydanı yakınlarında bulunan Oudenrijn Hastanesi civarında meydana geldi. Teyakkuz seviyesini en yükseğe çeken polis ekipleri, saldırganın saklandığı düşündüğü bölgelere operasyon düzenliyor. Terör uzmanı ekipler de operasyonlara katılıyor. Helikopterler de havadan takip yapıyor. Hollanda polisi, 'terör' saldırısı olmasından şüpheleniyor. Bölgede okullara kapılarını kapalı tutma talimatı verildi. Polis vatandaşların evlerinden çıkmamasını istedi.

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