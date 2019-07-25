Hindistan’da nehirde akıntıya kapılan bir adamı, polis, suya atlayarak kurtardı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından, polis memuruna çok sayıda tebrik mesajı yollandı. Olay, Hindistan’ın Uttarancal eyaletindeki Ganj Nehri’nde meydana geldi. Akıntıya kapılarak sürüklenen bir adamı, polis, suya atlayarak kurtardı. Amatör kameralarca kaydedilen görüntülerde, Polisin, akıntıya kapılan adamı fark ettiği anda suya atlayarak adama doğru yüzdüğü; ardından boğulmak üzere olan adamı tutarak kıyıya doğru yüzdüğü görüldü. Görüntülere çok sayıda tebrik mesajı geldi.
(Görüntülü) Hint polisi, akıntıya kapılan adamı böyle kurtardı
Hindistan’da nehirde akıntıya kapılan bir adamı, polis, suya atlayarak kurtardı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından, polis memuruna çok sayıda tebrik mesajı yollandı. Olay, Hindistan’ın Uttarancal eyaletindeki...
25 Temmuz 2019 Perşembe 12:42
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.