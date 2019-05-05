(Görüntülü) Hindistan’da korkutan patlama

Hindistan () – Hindistan’da bir binanın alt katlarında çıkan yangın kısa sürede tüm binayı sardı. Vatandaşların yangına müdahale için itfaiyeyi beklediği sırada orta katta büyük bir patlama oldu. Patlama anı vatandaşlar tarafından kayda alındı. Yangın Hindistan'ın Maharaştra eyaletinin başkenti Mumbai’de Andhari bölgesinde bir binanın alt katında çıktı. Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangın kısa sürede üst katlara sıçradı. Yangın başlangıcı ile birlikte binadakiler tahliye edildi ancak 2 kişi olayda yaralandı. Yangın kısa sürede üst katlara da sıçradı. Binadan dumanların yükseldiği sırada, 4’ncü katta büyük bir patlama meydana geldi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Polis yetkilileri patlamanın nedenin araştırıldığını; olayda bir terör unsuru olup olmadığını sorgulandığını duyurdu.