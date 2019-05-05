Hindistan () – Hindistan’da bir binanın alt katlarında çıkan yangın kısa sürede tüm binayı sardı. Vatandaşların yangına müdahale için itfaiyeyi beklediği sırada orta katta büyük bir patlama oldu. Patlama anı vatandaşlar tarafından kayda alındı. Yangın Hindistan'ın Maharaştra eyaletinin başkenti Mumbai’de Andhari bölgesinde bir binanın alt katında çıktı. Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangın kısa sürede üst katlara sıçradı. Yangın başlangıcı ile birlikte binadakiler tahliye edildi ancak 2 kişi olayda yaralandı. Yangın kısa sürede üst katlara da sıçradı. Binadan dumanların yükseldiği sırada, 4’ncü katta büyük bir patlama meydana geldi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Polis yetkilileri patlamanın nedenin araştırıldığını; olayda bir terör unsuru olup olmadığını sorgulandığını duyurdu.
(Görüntülü) Hindistan’da korkutan patlama
Hindistan () – Hindistan’da bir binanın alt katlarında çıkan yangın kısa sürede tüm binayı sardı. Vatandaşların yangına müdahale için itfaiyeyi beklediği sırada orta katta büyük bir patlama oldu. Patlama anı vatandaşlar tarafından...
05 Mayıs 2019 Pazar 12:39
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.