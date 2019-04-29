(Görüntülü) Hindistan’da kimya fabrikasında yangın

Hindistan () – Hindistan’da bir kimya fabrikasında yangın çıktı. Söndürme çalışmaları sürüyor. Hindistan’nın en büyük ikinci metropolü olan Delhi’nin güneybatısında bulunan Naraina Endüstri Bölgesi’ndeki bir kimya fabrikasında yangın çıktı. Yerel saat ile 11:37 civarı başlayan yangın sonrası bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk etti. Yangında ölü ya da yaralıların olmadığı ve yangını söndürme çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Yetkililer, zehirlenme ihtimaline karşı insanları bölgeden uzak kalması yönünde ikaz ediyor.